サッカー元日本代表MFの長谷部誠（41）の妻でモデルの佐藤ありさが23日、自身のインスタグラムを更新。「20日で37歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、笑顔まぶしい姿を公開した。【写真】「37歳にみえない！」キラキラ笑顔を見せた長谷部誠の妻・佐藤ありさ「今年は20周年yearということもあり、私にとって特別で大切な年。いつも支えてくださっているみなさま本当にいつもありがとうございます」と感謝を記し、