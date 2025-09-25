テレビ朝日は２５日、都内の本社で、江東区有明に来春開業する複合エンタメ施設「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ」（ＴＤＰ）のコンテンツ発表会を開催。オープニングアンバサダーをつとめるお笑いコンビ・サンドウィッチマンと、高嶋ちさ子（５７）らが登場した。ＴＤＰは多目的ホールや最新音響設備を備えた劇場、イベントスペースなどが入る巨大施設。発表会ではテレビ朝日ＨＤの早河洋・代表取締役会長があいさつに立ち