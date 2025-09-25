国際協力機構（JICA）が、アフリカとの交流推進を目的とした「ホームタウン」事業を撤回する方向で調整していることが25日、複数の関係者への取材で分かった。インターンの受け入れなどを想定していたが、交流サイト（SNS）で「移民が増える」といった誤情報が拡散し、関係自治体が抗議を受けていた。JICAは8月、アフリカ開発会議（TICAD）に合わせた会合で国内4市をアフリカ諸国のホームタウンに認定。山形県長井市がタンザニ