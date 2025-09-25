日本製鉄はUSスチールに、440億円余り投資すると発表しました。トランプ政権に約束した巨額の設備投資が実行段階に移ります。日本製鉄は、2025年6月に買収したアメリカのUSスチールが国内2つの製造拠点に3億ドル、440億円余りを投資する計画を承認したと発表しました。インディアナ州の最大の製造拠点で設備の改修を行うほか、ペンシルバニア州の拠点に新たな設備を導入するとしています。日本製鉄は、USスチールを通じて2028年ま