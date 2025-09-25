サイボウズと愛媛県松山市は9月24日、デジタル技術を活用した業務改善や愛媛オレンジバイキングスとの連携による、地方創生やチームワークあふれるまちづくりの実現を目的とした包括連携協定を締結したことを発表した。締結式の様子（左から、松山市長 野志克仁氏、サイボウズ 代表取締役社長 青野慶久氏）サイボウズと松山市は2017年10月に連携協定を締結し、松山市内の企業などにおける働き方改革の推進に向けて協働してきた。今