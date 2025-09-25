元プロ野球選手で野球解説者の片岡篤史氏と野村弘樹氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。PL学園時代の“変なオキテ”を振り返った。片岡篤史氏、野村弘樹氏=BS10提供○「1年生は長袖しか着ちゃいけない」「カレーは箸」「高校時代の変なオキテ」というトークテーマをガチャガチャで引き、片岡氏が「僕たちがやってる時は、それを理不尽とか変とか思ったことがないんですよ」と話すと、野村氏