女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が、私服コーデを披露した。櫻井は２４日、自身のインスタグラムで私服ショットをアップ。「フェスの日の私服！このワンピースチャックの開き具合で色んな雰囲気になって好き！」とつづると、スカート部分が前開きデザインの水色ワンピースで、美脚をみせたコーデ姿をシェアした。この投稿には「めっちゃオシャレ」「私服の優衣ちゃん大人すぎる！！」「