韓国の人気俳優、ソン・スンホン（４８）が２５日までに自身のＳＮＳを更新。母の死去を報告した。母のムン・ミョンオクさんは２１日に死去。インスタグラムで「お母さん！これまで本当にお疲れ様でした。もう痛みがない場所でゆっくり休んでください。私たちがまた会えるその日お母さんの胸に抱かれて『愛してる！会いたかった！』と思う存分言える日を待ち続けています…」と記し、生前の母、との２ショットをアップした