複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」（ＴＤＰ）が、来年３月２７日に東京・有明に開業することが２５日、運営する東京・六本木のテレビ朝日本社で行われたコンテンツ発表会内で発表された。ＮＥＷＳの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサーを務める舞台「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」が、施設内の劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ」（１５００席）のこけら落とし公演に決定。原作・脚本も担