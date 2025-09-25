「多額の現金をお持ちで、息子さんやお孫さんと、北品川駅でお待ち合わせのお客さま！！」京急電鉄の北品川駅（東京都品川区）に、こう呼びかける張り紙が掲示されている。特殊詐欺を未然に防ぐ目的だ。掲示が始まった2021年6月頃にも話題になったが、約4年の時を経て再びSNSで注目を集めている。この張り紙は実際、特殊詐欺防止に役立っているのだろうか。京急に聞いた。現金を直接手渡す「現金手交型」は減少傾向張り紙には駅長