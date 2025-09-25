津山まなびの鉄道館 JR津山駅近くにある津山まなびの鉄道館は、10月4日と5日にイベントを開催します。 両日、正午ごろから約15分限定で、山陰を走る観光列車「あめつち」が転車台に登場します。 あめつちは本来岡山県を走りませんが、この2日間は津山駅に到着するため、特別に開催されるものです。車両の分割や転車台実演は行われません。 また、午後5時から午後7時30分までは「ライトアップイベント」も。日が暮