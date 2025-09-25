マコモタケ岡山・里庄町 岡山県里庄町で25日、特産の野菜「マコモタケ」の初売りが行われました。 里庄町によりますとマコモタケは、中華料理では高級食材として使われる野菜でシャキシャキとした食感が特徴です。 里庄町では、2011年度に本格的に栽培が始まり今では特産品になっています。 里庄町にあるJA晴れの国岡山の直売所で2025年の初売りが行われ、1袋350gほどが350円で販売されました。 里庄町に