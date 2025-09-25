「視線を感じるニャ」というコメントと共に投稿された、名画に潜んだ猫と目が合った瞬間、ビクッと後ずさりする猫の一コマが、SNSで話題となっている。【映像】目が合った瞬間の“衝撃リアクション”（実際の映像）動画に映っていたのは、ノルウェージャンフォレストの「おもち」ちゃんと、サイベリアンの「きなこ」ちゃんだ。きなこちゃんが潜んでいたのは、ゴッホの名画『星月夜』デザインのキャットハウス。この商品は市販