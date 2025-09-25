ホワイトソックス戦の2回、50号3ランを放つヤンキースのジャッジ＝24日、ニューヨーク（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）米大リーグ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）が24日、ニューヨークで行われたホワイトソックス戦で50号3ラン、51号ソロを放ち、通算4度目のシーズン50本塁打に到達した。ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、サミー・ソーサと並ぶ歴代最多で、2年連続の50発到達は、16日に記録したドジャースの