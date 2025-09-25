日米両政府が来月下旬に韓国で開催される国際会議に合わせて、トランプ大統領の日本訪問を調整していることが分かりました。日本政府関係者によりますと、日米両政府は来月下旬に韓国で開催されるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に合わせて、トランプ大統領の訪日に向けた調整をおこなっているということです。実現すれば、トランプ氏が大統領に返り咲いてから、初めての日本訪問となります。石破総理の後任との首脳会談もおこなわ