出産時に、実家のお母さんにお手伝いをお願いすることもありますよね。しかし、中には奥さんのお母さんをこき使ってくる旦那さんもいるようで？今回は、二人目を出産したときに起きたエピソードをご紹介します。母親は65歳なのに…「二人目を出産したときのこと。夫は育休をとれず、上の子のお世話もあるので母に手伝いをお願いしました。入院中、面会に来てくれた母はすごく疲れていて。上の子のイヤイヤ期もあるし大変なのかな