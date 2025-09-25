県内でも9月20日から各世帯への「国勢調査」が始まっています。国勢調査は国が5年に1度実施している全ての人・世帯で実施する統計調査で、日本の人口や世帯の実態を明らかにするというものです。回答期限は10月8日で、紙の調査票、またはインターネット上で回答できます。県によりますと、国勢調査をかたり、口座番号やクレジットカード番号、預貯金などの資産状況や、マイナンバーを聞くなどの不審な調査や詐欺