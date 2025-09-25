大館能代空港の立ち入りが規制されている、制限区域内に、不審者が侵入した想定で訓練が行われました。大粒の雨が降る中、水しぶきをあげて暴走する1台の車。訓練は、不審者が大館能代空港の立ち入りが規制されている、制限区域内に侵入、飛行機を着陸させないようにと、とめてあった車を奪って駐機場の周辺を走り回るという想定で行われました。不審者を発見した、空港管理事務所の職員が、関係機関へ通報し、駆けつけた警察が、