【プロフィット カジュアルL ゴールドトリム】 10月4日発売 価格：13,200 円 【拡大画像へ】 セーラー万年筆は「プロフィット カジュアルL ゴールドトリム」を10月4日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売する。価格は13,200円。 「プロフィットカジュアルＬゴールドトリム 万年筆」は、ステンレスペン先ながら、金