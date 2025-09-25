24日午後7時半前、阿賀町白崎の国道49号で40歳代の女性が運転する軽乗用車がクマと衝突する事故がありました。警察によりますと、軽乗用車は、福島県方面から新潟市方向に走行中、道路の左側から横断してきた体長1メートルほどのクマと衝突。女性は、「あっ、クマだ」と気づいてブレーキを踏んだが、間に合わず衝突したと話しているということです。衝突した際、大きな音がしたということですが、軽乗用車に傷は見当た