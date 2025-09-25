日本サッカー協会(JFA)は25日、フットサル日本代表対フットサルブラジル代表の国際親善試合について、第1戦のJFATV(JFA公式YouTubeチャンネル)によるライブ配信、第2戦のBS日テレによる生中継が決定したと発表した。第1戦は10月17日(金)の19時10分キックオフ、第2戦は10月19日(日)の14時キックオフの予定。いずれも静岡県の北里アリーナ富士で行われる。