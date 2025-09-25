名南Ｍ＆Ａが５日続落している。２４日の取引終了後、２５年９月期の連結業績予想について、売上高を２０億円から１４億８３００万円（前期比２２．９％減）へ、営業損益を２億円の黒字から２００万円の赤字（前期５億６３００万円の黒字）へ、最終損益を１億３１００万円の黒字から２４００万円の赤字（同３億８９００万円の黒字）へ下方修正し、あわせて期末配当予想を８円３２銭から５円へ引き下げたことが嫌気されている。