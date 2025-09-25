・北川精機が移動平均線足場に急速上放れ、ＡＩ半導体向けＣＣＬ成形用プレス装置で商機高まる ・住友鉱が大幅高、米フリーポートの不可抗力条項発動で銅先物相場が急上昇 ・イトヨーギョが急反発、東京都が宅地開発で電柱新設を原則禁止の方針と報じられる ・サインポストは物色人気鮮明、ＡＩ関連株の低位出遅れで投資資金のターゲットに ・日精鉱が２５％高の急騰演じる、アンチモン価格急騰で収益