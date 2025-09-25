サインポスト＝３連騰で物色人気鮮明。個人投資家好みの低位株で上値追いに拍車がかかってきた。地銀やクレジットカード会社など金融機関向けを主力にＩＴコンサルティング事業を展開するが、営業利益を倍増させた前期に続き、今期も２ケタの利益成長を見込んでいる。人工知能（ＡＩ）を活用した決済システムで強みを発揮するほか、生成ＡＩを活用したＤＸ宣言書作成ツールをＮＳＤの子会社と共同開発するなど展開を