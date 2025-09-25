リバプールウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が加入後初ゴールを挙げた。清水は今夏にマンチェスター・シティウィメンから期限付き移籍。24日に行われたFA女子リーグカップのグループリーグ第1節サンダーランドウィメン戦(○5-0)で先発出場した。2-0で迎えた前半41分、右サイドからのクロスにMF長野風花が右足で合わせると、バックスピンがかかった浮き球がペナルティエリア右の清水へ。なでしこジャパン