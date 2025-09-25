9月23日放送の『news23』（TBS系）で、自民党総裁選の5候補討論に出演した小泉進次郎農水相の発言に厳しい視線が注がれている。【写真】“無謀な若者のアソビ”「ハコ乗り」するアブナイ小泉進次郎フリップに書くのも遅かった小泉進次郎「まず話し合われた議題は『解党的出直しに向けた改革案』でしたが、フリップに改革案を書き終えたのは小泉氏が最後。続く『一番実現したい物価高対策、その実現のためにどの野党と連携したい