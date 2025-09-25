25日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比89.40円（0.20％）高の4万5719.71円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は922、値下がりは599、変わらずは92と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を55.71円押し上げ。次いでリクルート が25.42円、ソニーＧ が25.32円、東エレク が14.69円、バンナムＨＤ が10.13円と続いた。