25日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数657、値下がり銘柄数687と、売り買いが拮抗した。 個別では大和自動車交通がストップ高。カネコ種苗、ホクリヨウ、シンクレイヤ、大本組、ナカノフドー建設など84銘柄は年初来高値を更新。日本精鉱、夢みつけ隊、イトーヨーギョー、さくらケーシーエス、バリオセキュアは値上がり率上位に買われた。 一方、太洋物産、助川