25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数225、値下がり銘柄数306と、値下がりが優勢だった。 個別ではディジタルメディアプロフェッショナルが一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、オプロ、技術承継機構、フォーライフ、ラキールなど18銘柄は年初来高値を更新。デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、アクアライン、ハッチ・ワーク、ビートレンド、Ｗａｑｏｏは値上