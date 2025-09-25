25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 74416 8.8 35740 ２. 日経Ｄインバ8813 -18.17518 ３. 楽天Ｗブル715315.2 42360 ４. 日経ブル２706576.4 384.8