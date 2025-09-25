日本とアメリカの両政府は、トランプ大統領が10月末に日本を訪問し日米首脳会談を行う方向で調整に入った。■トランプ大統領が10月末に初来日で調整複数の政府関係者によると、アメリカのトランプ大統領が10月末に日本を訪問し首脳会談を行う方向で調整に入った。トランプ大統領は韓国で行われるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に出席する予定で、その前に日本を訪問し首脳会談に臨む方向だという。トランプ大統領の来日は、第二次