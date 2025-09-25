サッカーＵ−２０（２０歳以下）Ｗ杯チリ大会（２７日開幕）に臨むＵ−２０日本代表のＦＷ高岡伶颯（１８）＝バランシエンヌ＝が日本時間２５日、現地からオンライン取材に応じ、「チームとしてはもちろん優勝を目指している。個人としては、スタートでもサブでも“何点”というより決められる分だけ決めたい」とゴールに意欲を示した。２年前のＵ−１７Ｗ杯ではグループステージで３戦４発と爆発。実力は突出しており昨冬の全