フリーアナウンサーの森香澄（30）が、自身のインスタグラムを更新。“前髪復活”のオフショットを投稿した。【写真】別人みたい！前髪が復活した森香澄これまでは、おでこを全開にした髪型だったが、Xでは「2wayにしてるけど、前髪復活」と前髪を垂らした姿の写真を公開。眼鏡もかけて笑顔でピースする森を見ることができ、ネット上では「前髪ありだと少女のような可愛い雰囲気で似合ってるよおおお！」「メガネもよく似合