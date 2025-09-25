探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月19日に放送され、32人のお尻から妻を探し当てる、夫の挑戦が描かれた,。【映像】夫が32人のお尻を触る様子視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「夫は妻のお尻が分かるのか？」は、愛知県の女性（49）から寄せられた次の