雉（キジ）も鳴かずば撃たれまい……余計なことをしなければ、災いを受けずに済んだのに、と惜しむ慣用句として知られています。恋川春町『鸚鵡返文武二道』唐来参和『天下一面鏡梅鉢』朋誠堂喜三二『文武二道万石通』を絶版処分とされ、打撃を受けた蔦屋重三郎は、山東京伝（北尾政演）に次なる黄表紙を書いてもらいました。その名も『奇事中洲話（きじもなかずは）』。いったいどんな物語なのでしょうか。幽霊と人間の駆け落ち夫