岐阜県土岐市消防本部が、ホームレスの男性が倒れているとの通報に救急車を出動させず、その後男性が死亡した問題で、警察は25日、職員3人を業務上過失致死の疑いで書類送検する方針です。土岐市が設置した第三者委員会などによりますと、今年1月、路上で倒れていた男性が声掛けに応じないと119番通報があったにもかかわらず、通信指令員が「寝とるだけやないか」などと救急車を出動させず、男性は翌日死亡しました。