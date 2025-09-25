スペイン１部レアル・ソシエダードが２４日（日本時間２５日）、ホーム・マジョルカ戦に１―０で勝利し、今季初白星となった。先発したＭＦ久保建英は、後半４分にＦＷミケル・オヤルサバルが挙げた決勝点にしっかり絡んだ。オヤルサバルからのパスをダイレクトで中央への折り返しでアシストを記録したＭＦアンデル・バレネチェアへ供給。得点は決められなかったが、そのほかチャンスメークでも存在感を発揮し、後半４０分まで