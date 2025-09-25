ＷＷＥの次回ＰＬＥ「クラウン・ジュエル」（１０月１１日、オーストラリア・パース）で、２０２５年限りで引退するジョン・シナ（４８）とＡＪスタイルズ（４８）の最後のレジェンド対決が電撃決定した。シナとＡＪは、ＡＪが新日本プロレスを退団してＷＷＥ入りした２０１６年から激闘を繰り広げたかつてのライバル。シナは自身のＸ（旧ツイッター）に「俺は対戦相手を選ぶことはしないが、常にファンの声を聞いている」とし