パナソニックは、美髪ケアも可能にするファインバブルシャワーヘッド「FINE VEIL（ファインベール）」（EH-SH50）を2025年11月上旬より発売します。カラーはホワイトとシルバーの2色。 「FINE VEIL」（ホワイト、シルバー） 記事のポイント 「ファインバブル」とは、日常目にする泡よりもはるかに小さく、直径が100μm（=0.1mm）より小さな泡のこと。この極小の泡が、毛穴の汚れにアプローチしたり、水道水中の余計な成