今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第129回）が25日に放送され、八木（妻夫木聡）が誕生日を控えた蘭子（河合優実）に贈り物をすると、ネット上には「まさか」「キュンとした」「オシャレすぎる」といった声が集まった。【写真】第129回ではのぶ（今田美桜）が黒井先生（瀧内公美）と再会2年がかりで完成したテレビアニメ『それいけ！アンパ