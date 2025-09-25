複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」（ＴＤＰ）が来年３月２７日に東京・有明で開業することが２５日、運営する東京・六本木のテレビ朝日で行われたコンテンツ発表会内で発表された。同局でレギュラー番組を持つ、お笑いコンビ・サンドウィッチマン、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子がオープニングアンバサダーに就任。伊達みきおは「テレ朝っ子です。すごい施設ができると聞いて、今日、全貌が明らか