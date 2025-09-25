◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打席目は空振り三振に倒れた。大谷が打席に入っただけで場内からはどよめきが起こる異様な雰囲気となった。ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２７）。今季は