太平洋南西部ニューカレドニアのヌメアの海岸でサメ3匹が交尾する場面が世界で初めて観察されて学界の注目を浴びている。オーストラリアのサンシャインコースト大学海洋生物学研究陣がこのほどジャーナル・オブ・エソロジーに掲載した論文で、絶滅危惧種であるトラザメのオス2匹とメス1匹が交尾する場面をとらえたと明らかにした。この場面を目撃した海洋生物学者は「オス2匹がメスの胸びれをつかんでいる姿を見て直感的に重要なこ