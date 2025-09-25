ダイソーでまたしても凄い腕時計を発見しました！今回紹介するのは『シンプルデザインウォッチ（グレー）』という商品。日常生活防水仕様で、汗や洗顔時の水滴、雨程度の水濡れに耐えることができます！シンプルおしゃれなデザインでオン・オフ問わず使いやすいのも◎これで550円（税込）はお得すぎます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンプルデザインウォッチ（グレー）価格：￥550（税込）仕様電池：ボタン電池 SR6