韓国男性グループ・SHINee（シャイニー）のミンホ（33）が、2026年よりプロサッカー・Kリーグ2に参加予定の龍仁（ヨンイン）FCで、初代監督に就任した父親のチェ・ユンギョム氏（63）について言及した。同チームは、今年3月に創設されたばかりのプロサッカーチームだ。 【写真】ミンホの父、チェ・ユンギョム監督 ミンホは11日、サッカー元韓国代表のスターで、Jリ&#