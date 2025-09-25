自分の相撲が何一つ取れなかった。【もっと読む】初の黒人力士だった戦闘竜さんは難病で入院中…「治療で毎月30万円。助けてください」大関とりがかかる若隆景（30）が24日の11日目、痛恨の6敗目。立ち合いから191センチの琴勝峰に当たっていったものの、胸が合い、上体が起こされ万事休す。持ち味の低さを封じられ、寄り切られた。今年5月場所は小結で12勝し、先場所は関脇で10勝。大関昇進の目安とされる「三役で3場所33勝