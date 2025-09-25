ダイソーで『ヒップバンド』というエクササイズグッズを購入してみました。ヒップや股関節まわり、下半身のトレーニングに有効なアイテムです。100均では珍しい上級者向けの商品で、かなり本格的なエクササイズができるのが特徴。他にも、快適に使える秘密も…！300円に見えないほど、しっかりとした作りに感動です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヒップバンド価格：￥330（税込）サイズ（約）：37cm×8cm販売ショップ