少年時代に友人をいじめていた20歳の青年が、その友人やガールフレンドら7人に暴行を加えられ亡き者にされた「ボビー・ケント殺害事件」。いじめっ子はなぜそこまで深く恨まれたのか？壮絶な復讐を果たした加害者たちのその後とは？【衝撃写真】終身刑なのになぜ笑顔？「ワニの餌にされたイジメっ子」と「彼をワニの餌にしたイジメられっ子」の写真を見る1993年（平成5年）の事件の顛末を、我が子を無惨に殺された親、学生