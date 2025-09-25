9月24日、鈴木愛理がInstagramを更新した。【写真】美デコルテが眩しいジャージ姿のソロSHOTも公開9月27日に開催されるオーイシマサヨシのワンマンライブ『オーイシSSA DAY1』にゲスト出演する鈴木。今回の投稿では、そのリハーサルがあったことを報告すると、「#オーイシ武道館 の時のグッズジャージでリハ参戦！ めっちゃかわいい、着心地抜群」と当日の服装に触れ、ジャージ姿でさまざまなポーズを見せる写真を披露した。さらに