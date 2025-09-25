1.愛犬と散歩する夢 愛犬との日常を、そのままリアルな夢として見る飼い主さんも少なくないと思います。 そのなかで、愛犬と散歩をしたり遊んだりする夢を見たことがある人もいるのではないでしょうか。こうした夢は、人間関係に関することを暗示していると考えられています。 夢の中で愛犬と楽しく過ごしているときは、周囲の人とも良好な関係が築けているということになります。本人は人間関係が良好でないと感じていても、